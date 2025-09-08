اسعار النفط ترتفع وتعوض خسائر الجمعة الماضية

34 سنتا بما يعادل 0.5% الى 65.84 دولارا للبرميل وزاد خام غرب الوسيط الاميركي 30 سنتا، 0.5% ، الى 62.17 دولارا للبرميل.وانخفض كلا الخامين القياسيين اكثر من 2% يوم الجمعة، اذ اثر ضعف تقرير الوظائف الاميركي على توقعات الطلب على الطاقة، وخسرا اكثر من 3% الاسبوع الماضي.واتفقت "اوبك+"، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) وروسيا وحلفاء آخرين، على زيادة وتيرة رفع انتاج النفط بدءا من اكتوبر/تشرين الاول.