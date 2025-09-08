التحدث باللغة التركية قد يمنح إيران ملايين الدولارات من العراق.. مستشار إيراني يكشف "الخلطة"

وقال مهدي نجاتنيا، المستشار التجاري الإيراني السابق في تصريحات نقلتها وسائل اعلام إيرانية وتابعتها ، ان " تعاني من نقص حاد في المستشارين التجاريين في "، معتبرا انه "للنجاح في المناقصات والفوز بالمشاريع، نحتاج إلى عشرة مستشارين على الأقل في نفسها".وأضاف ان "سكان يميلون إلى اللغة التركية؛ ويمكن لمستشار يتحدث التركية أن يصادقهم ويبرم عقودًا بملايين الدولارات في كركوك لصالح إيران".وفي ذات السياق، عبر زعيم تيار الحكمة خلال زيارته الى عن "عدم الرضا" تجاه حجم التبادل التجاري بين ايران والعراق"، قائلا خلال لقائه بالرئيس الإيراني ، ان "مستوى العلاقات السياسية بين إيران والعراق ممتاز، لكن مستوى التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين لا يزال دون المستوى الحالي، ويجب اتخاذ خطوات أكثر جدية لتطوير هذه القطاعات وتعزيزها".