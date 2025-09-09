ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم

ومنذ منتصف ديسمبر/كانون الأول 2022 وحتى الآن، يواصل الدينار العراقي هبوطه الدراماتيكي أمام الدولار الأميركي، حتى وصل إلى مستوى 1610 دنانير مقابل دولار واحد في وقت يبلغ السعر الرسمي للدولار 1320 دينارا.وسجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب سجل عند 710 آلاف دينار، وبلغ سعر الشراء 700 آلاف دينار.وبلغت أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 740 آلاف و750 ألفاً، وبيع مثقال الذهب العراقي تراوح بين 710 آلاف و720 ألف دينار.