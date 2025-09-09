بالوثائق.. عضو بالنزاهة النيابية يكشف عن شبهات فساد في شركة نفط الوسط

ووجه كتاب الى تلقته ، ان "نرافق الى معاليكم ربطا الملف الفني الخاص بموضوع تشغيل كابسات حقل النفطي، وما يتضمنه من مفاصل فساد من حيث خسارة المكمن النفطي لهذا الحقل بالاضافة الى الفساد الاداري كون ملف تأهيل الكابسات توجد عليه توصيات وزارية بعدم جدوى التشغيل ويحتوي على معلومات تؤكد قيام مدير عام شركة وبالاستعانة بمدراء تشكيلاته بتقديم معلومات مضللة للحكومة وتقديم انجاز وهمي على انه انجاز عملاق والاستفادة من الدعاية الخاصة بهذا الموضوع لصالح شخص مدير عام هذه الشركة ويكفي ان نختصر موضوع هذه الكذبة بأن مجموعة التي يتم توليدها من الغاز الناتج لهذه الكابسات لايمكن ان يساهم في تشغيل لأكثر من دقيقة وعشرون ثانية".وشدد على ضرورة "اتخاذ الاجراءات اللازمة والتي تحفظ ثروة النفطية المستقبلية".