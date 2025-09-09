مصفى كركوك.. انطلاق عمليات الانتاج والتحميل في مشروع وحدة الهدرجة وتحسين البنزين

وقال في بيان، إن "هذا المشروع يأتي ضمن خطط الحكومة والوزارة لزيادة الطاقة التكريرية وصولاً الى الاكتفاء الذاتي والتحول التدريجي نحو تصدير المنتجات الى الأسواق التجارية العالمية، مبيناً ان قطاع التصفية يحظى باهتمام ومتابعة رئيس ووزير النفط وقيادة القطاع النفطي".وبين ان "إنتاج مشروع وحدة الهدرجة وتحسين البنزين الاستثماري في مصفى يبلغ نحو 1,600,000 لتر يومياً من البنزين المحسن (أوكتان 92) إضافة إلى إنتاج مادة الغاز السائل (LPG)، مما يشكل نقلة نوعية في تغطية احتياجات والمحافظات المجاورة، فضلاً عن تعزيز أمن الطاقة في عموم المحافظات".وأشار حمود الى أن "هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية مهمة كونه يساهم في توفير فرص عمل لأبناء المحافظة ويدعم عجلة من خلال زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد ، منوها الى ان شركة البرهم لتصفية وتوزيع المشتقات النفطية قد قامت بتنفيذ وتشغيل المشروع، مؤكداً على أهمية الدعم الحكومي للشركات الاستثمارية الوطنية والقطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية بأسلوب (BOOT )، من دون تحميل موازنة الدولة التزامات مالية".