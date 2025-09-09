ارتفاع بأسعار الدولار مع اغلاق بورصتي بغداد واربيل

وسجل سعر الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد 143500 دينار مقابل كل 100 دولار، مقارنة مع 143350 دينار صباح اليوم.وارتفعت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية ببغداد لتصل إلى 144500 دينار مقابل كل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 142500 دينار لكل 100 دولار.وفي ، سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 143550 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 143450 دينارا مقابل 100 دولار أمريكي.