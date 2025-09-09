"أضعف من المتوقع".. الدولار يتراجع

تراجع الدولار أمام الين، اليوم الثلاثاء، بعد أن أظهرت بيانات فقدان أكبر اقتصاد في العالم ما يقرب من مليون وظيفة بين أبريل/نيسان 2024 ومارس/آذار 2025، مما يشير إلى سوق عمل أضعف كثيرًا مقارنة بما أظهرته البيانات الأولية عن تلك الفترة.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل عدد وظائف معدلاً بالخفض بـ911 ألف وظيفة خلال الاثني عشر شهرًا حتى مارس/آذار. وأظهر استطلاع أجرته رويترز تعديلات بالخفض إلى 598 ألف وظيفة.



وانخفض الدولار في أحدث التعاملات بنسبة 0.3% إلى 147.03 ين، في حين قلّص مؤشر الدولار أيضًا مكاسبه قليلًا مسجلًا في أحدث تعاملاته ارتفاعًا بنسبة 0.2% إلى 97.59 دولار، وفق "رويترز".