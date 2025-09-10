ضربة قطر ومحاصرة ترامب للنفط الروسي.. حدثان ساخنان "يفشلان" بإنعاش النفط

وارتفعت 35 سنتا بما يعادل 0.53 بالمئة إلى 66.74 دولار للبرميل في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأمريكي 36 سنتا أو 0.57 بالمئة إلى 62.99 دولار للبرميل.كانت الأسعار قد استقرت على ارتفاع بنسبة 0.6% في جلسة التداول السابقة بعد أن مهاجمة قيادة حماس في ، وهو ما قال إنه يهدد بعرقلة محادثات السلام بين حماس وإسرائيل.كان رد فعل أسعار النفط محدودًا نسبيًا نظرًا لضعف السوق بشكل عام، ارتفع كلا المؤشرين القياسيين بنسبة تقارب 2% بعد الهجوم بوقت قصير، ثم تراجعا بعد أن أكدت للدوحة أن مثل هذا الأمر لن يتكرر على أراضيها.وقال ، محلل أسواق النفط لدى آي جي، في مذكرة: "إن رد الفعل في أسعار النفط الخام تجاه هذه الأخبار، إلى جانب الشكوك بشأن مزاعم الرئيس الأمريكي بشأن احتمال تشديد العقوبات على النفط الروسي... يترك النفط الخام عرضة لانخفاض الأسعار".