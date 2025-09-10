التهريب يبتلع أكثر من 200 ألف برميل من النفط يوميا... تسرب الثروة عبر قنوات غير شرعية!

مختصون : مساعي زيادة الانتاج بحاجة لمنع تسرب النفط عبر قنوات غير شرعية



بينما يندفع لاستثمار قرارات " " الأخيرة بزيادة الإنتاج لتعزيز صادراته النفطية يلفت مختصون إلى أن هذا التوسع يفقد قيمته الاستراتيجية ما لم يُعالج نزيف التهريب الذي يبتلع أكثر من مئتي ألف برميل يوميا. وقال المختصون لمراسل إن التحدي الحقيقي لا يكمن في رفع الكميات المصدرة فحسب بل في صيانة العوائد ومنع تسرب الثروة الوطنية عبر قنوات غير شرعية