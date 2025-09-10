ارتفاع جديد.. أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم

وسجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب سجل عند 710 آلاف دينار، وبلغ سعر الشراء 700 آلاف دينار.وبلغت أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 740 آلاف و750 ألفاً، وبيع مثقال الذهب العراقي تراوح بين 725 آلاف و735 ألف دينار.ومع هبوط العملة الوطنية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، فإن أسواق الذهب العراقية سجلت إقبالا كبيرا من الزبائن لشراء الأصفر وسط تحذيرات من شراء المزيف.