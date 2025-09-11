رغم التوتر العالمي.. انخفاض في أسعار النفط

وتراجعت بنحو 0.2% إلى 67.35 دولاراً للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 0.2% مسجلة 63.53 دولاراً للبرميل.وارتفعت عقود الخامين القياسيين بأكثر من دولار أمس الأربعاء بعد الهجوم الإسرائيلي على القيادة السياسية لحركة حماس في أول أمس الثلاثاء، ومع قيام بولندا باستنفار دفاعاتها الجوية والدفاعات الجوية لحلف شمال الأطلسي لإسقاط طائرات مسيرة يشتبه في أنها روسية كانت قد ضلت طريقها ودخلت إلى مجالها الجوي خلال هجوم على غرب أوكرانيا.وكشفت أن مخزونات النفط الخام في أميركا ارتفعت 3.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 5 أيلول/ سبتمبر الجاري مقابل توقعات بسحب مليون برميل، فيما زادت مخزونات البنزين 1.5 مليون برميل مقابل توقعات بسحب 200 ألف برميل، بحسب رويترز.