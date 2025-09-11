تقرير رسمي: كازاخستان والعراق في صدارة تجاوزات إنتاج النفط داخل أوبك

القيود الطوعيةتجاوزت كازاخستان حصة إنتاج النفط المسموح بها من "أوبك+"، مع مراعاة القيود الطوعية، في أغسطس الماضي بمقدار 240 ألف برميل يوميا، والعراق بمقدار 510 آلاف برميل يوميا. بينما حققت المستوى المطلوب بشكل شبه كامل، إذ كان إنتاجها أعلى بمقدار 20 ألف برميل، وفقا لبيانات وكالة .وبحسب الجدول أنتجت 9.69 مليون برميل يوميا، أي أقل بـ 70 ألف برميل عن المستوى المسموح به والبالغ 9.76 مليون برميل، بينما أنتجت الجزائر 920 ألف برميل يوميا، أي أقل بـ 30 ألف برميل يوميًا عن المستوى المستهدف.فيما تجاوزت الإمارات العربية المتحدة القيود بمقدار 170 ألف برميل يوميا (إنتاج - 3.43 مليون برميل)، والكويت بمقدار 190 ألف برميل (إنتاج - 2.68 مليون برميل يوميا)، وعمان بمقدار 10 آلاف برميل (إنتاج - 800 ألف برميل).وبحسب تقديرات الدولية، بلغ إجمالي إنتاج الدول الثمانية المشاركة في "أوبك+"، والتي لديها قيود طوعية، في أغسطس الماضي 33.12 مليون برميل يوميا، أي بزيادة قدرها 140 ألف برميل يوميا عن يوليو الماضي.تخفيضات "أوبك+" ككلأنتجت دول مجموعة "أوبك+" المشاركة في اتفاق الحد من إنتاج النفط 870 ألف برميل يوميا أكثر مما هو متفق عليه في أغسطس الماضي.وزادت دول "أوبك+" المشاركة في اتفاق الحد من إنتاج النفط إنتاجها بمقدار 110 آلاف برميل يوميا في أغسطس الماضي مقارنة بشهر يوليو الماضي، ليصل إلى 36.38 مليون برميل يوميا، لكنها تجاوزت المستويات المستهدفة بمقدار 870 ألف برميل يوميا، وفقا للبيانات الواردة في التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية.إنتاج روسياخفضت روسيا إنتاجها النفطي في أغسطس الماضي مقارنة بشهر يوليو الماضي بمقدار 30 ألف برميل يوميا، ليصل إلى 9.28 مليون برميل.تحديث التوقعاترفعت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام إلى 740 ألف برميل يوميا، متوقعة أن يصل الطلب العالمي إلى 103.87 مليون برميل يوميا بنهاية 2025.