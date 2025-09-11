اغلاق بورصة نهاية الأسبوع.. هذه أسعار الدولار بالعراق

انخفضت أسعار الدولار في ، مع اغلاق البورصة بنهاية الأسبوع.





سعر البيع: 144000 دينار مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 142000 مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 142900 دينار لكل 100 دولار

سعر الشراء: 142800 دينار مقابل 100 دولار.

