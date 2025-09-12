حصة السنغافوري 10 اضعاف العراقي.. مرتبة العراق بقائمة "افقر شعوب العالم"

وبحسب مجلة غلوبال فاينانس، فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يُمكن من تقييم القدرة الشرائية للفرد في أي بلد بشكل أدق، وبينما من الصعب تحديد سبب واحد للفقر طويل الأمد، فالحكومات الفاسدة قد تُحوّل أمةً غنيةً جدًا إلى أمة فقيرة.وبحسب التصنيف، حل بالمرتبة 76 من اصل 190 دولة بقائمة افقر الدول عالميا وبمتوسط ناتج محلي اجمالي للفرد يبلغ اكثر من 15 الف دولار للفرد، حيث انه كلما تقدمت مرتبة الدولة كانت افقر من الدولة التي .فالدولة الافقر بالعالم والتي جاءت بالمرتبة الأولى وهي جنوب ، بلغ نصيب الفرد فيها من الناتج المحلي الاجمالي 716 دولار للفرد، لتأتي كأفقر دولة في العالم، اما في المرتبة الأخيرة بقائمة الافقر أي انها الاغنى في العالم جاءت بناتج محلي للفرد يبلغ اكثر من 156 الف دولار للفرد، ما يعني ان الدولة الاغنى عالميا تبلغ فيها حصة الفرد 10 اضعاف حصة الفرد العراقي.عند تقسيم البلدان الى 3 أثلاث، سيضم كل ثلث حوالي 63 دولة، ما يجعل العراق في صدارة الثلث الثاني للدول الافقر باعتباره في المرتبة 76.