النزيف مستمر.. سعر جديد للدولار في بغداد

سجلت أسعار الدولار في أسواق ، اليوم السبت، انخفاضاً جديداً مع اغلاق البورصة.







سعر الشراء: 141500 دينار مقابل 100 دولار.

سعر البيع: 143500 عراقي مقابل 100 دولار