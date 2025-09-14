على صعيد الشرق الأوسط.. العراق خامسا بجذب الاستثمارات في آب الماضي

وبحسب موقع "ومضة" المتخصص بتتبع الاستثمارات في المنطقة، فإن "منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت تراجعًا حادًا في تمويل الشركات الناشئة خلال شهر آب/ أغسطس، إذ جمعت 47 شركة ناشئة ما مجموعه 337.5 مليون دولار، ورغم أن الرقم أقل بنسبة 57% مقارنةً بتمويل يوليو الذي وصل إلى 783 مليون دولار، فإنه ما يزال أعلى بـ 74% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي".وأوضحت ان "هذا التراجع عكس حالة التصحيح التي تشهدها بيئة الشركات الناشئة في المنطق بعد الصفقات الضخمة التي أُبرمت في يوليو، إذ تركزت معظم نشاطات آب/ أغسطس في والإمارات، مع تحوّل الزخم نحو تكنولوجيا العقارات والبناء ".وجاءت السعودية في المرتبة الاولى بالمنطقة، إذ تلقت استثماراً قدره 166 مليون دولار عبر 19 صفقة، تلتها الإمارات بـ 154 مليون دولار جمعتها 11 شركة ناشئة، أما ، التي كانت ضيفًا دائمًا في إحدى المراكز الثلاث الأولى، فقد واصلت تراجعها للشهر الثاني على التوالي، مكتفيةً بجمع 14.7 مليون دولار تم استثمارها في ثماني شركات ناشئة.وتراجع إلى المركز الخامس بعد أن احتل المرتبة الثالثة في تموز مكتفيا بصفقة واحدة بقيمة 1.5 مليون دولار، بينما حافظت على وجودها في المراتب الأربعة الأولى.