وزير الزراعة لـ السومرية: قرار منع استيراد الدجاج المجمد سيوفر آلاف فرص العمل

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
تظاهرات ضد اعتماد اليورو في دولة أوروبية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

وزير الزراعة لـ السومرية: قرار منع استيراد الدجاج المجمد سيوفر آلاف فرص العمل

اقتصاد

2025-09-14 | 05:30
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
وزير الزراعة لـ السومرية: قرار منع استيراد الدجاج المجمد سيوفر آلاف فرص العمل
826 شوهد

السومرية نيوز – اقتصاد

أكد وزير الزراعة عباس جبر المالكي، اليوم الأحد، أن القرار الوزاري بمنع استيراد الدجاج المجمد وملحقاته سيوفر الآلاف من فرص العمل في السوق المحلية، مجددا التأكيد على قدرة الإنتاج المحلي على سد حاجة السوق.


وقال المالكي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الوزارة استحصلت قرار مجلس الوزراء بمنع استيراد الدجاج المجمد ومقطعاته، بعد ان تأكدنا من قدرة الإنتاج المحلي على تغطية حاجة الاستهلاك المحلي"، مبينا ان "القرار يهدف لحماية المنتجين المحليين بعد ان لاحظنا إغراقا كبيرا للسوق واستيرادا بكميات كبيرة تسببت بانهيار الكثير من المشاريع في القطاع الخاص".

وأضاف المالكي، أن "القرار سيوفر أيضا آلاف فرص العمل للعاملين في حقوق الدواجن وهذا القطاع بشكل عام"، لافتا الى ان "القطاع الخاص يعتبر الشريك والداعم لوزارة الزراعة، ولولا تأكدنا من قدرته على توفير الحاجة المحلية لما اتخذنا قرار إيقاف الاستيراد".

وصوت المجلس الوزاري للاقتصاد، الاثنين (8 أيلول 2025) على منع دخول الدجاج المجمد، بما يضمن تحقيق حماية المنتج المحلي من إغراق السوق بمنتجات الدواجن المستوردة.
>> تابع قناة السومرية على  منصة X
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-14
Play
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-14
عشرين
Play
عشرين
المدخلية .. مدخل جديد للفتنة والأزمة - عشرين م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-13
Play
المدخلية .. مدخل جديد للفتنة والأزمة - عشرين م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-13
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-13
Play
نشرة ١٣ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-13
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-13
Play
العراق في دقيقة 13-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-13
Biotic
Play
Biotic
علاقة النوم بصحة الدماغ - الطب التجديدي - الطب الفضائي - م٤ Biotic - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-12
Play
علاقة النوم بصحة الدماغ - الطب التجديدي - الطب الفضائي - م٤ Biotic - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-12
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
الخطر يراود العراق .. اليسار الشيعي يقود محاولة النجاة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-12
Play
الخطر يراود العراق .. اليسار الشيعي يقود محاولة النجاة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-12
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان علي فاخر - Celebrity م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-11
Play
الفنان علي فاخر - Celebrity م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-11
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-11
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-11
Live Talk
Play
Live Talk
أهمية العلاج النفسي - Live Talk - الحلقة ١١٥ | 2025
10:30 | 2025-09-11
Play
أهمية العلاج النفسي - Live Talk - الحلقة ١١٥ | 2025
10:30 | 2025-09-11
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
شروق العبايچي، نائبة رئيس تحالف البديل - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٢ | season 1
16:00 | 2025-09-10
Play
شروق العبايچي، نائبة رئيس تحالف البديل - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٢ | season 1
16:00 | 2025-09-10
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-14
Play
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-14
عشرين
Play
عشرين
المدخلية .. مدخل جديد للفتنة والأزمة - عشرين م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-13
Play
المدخلية .. مدخل جديد للفتنة والأزمة - عشرين م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-13
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-13
Play
نشرة ١٣ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-13
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-13
Play
العراق في دقيقة 13-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-13
Biotic
Play
Biotic
علاقة النوم بصحة الدماغ - الطب التجديدي - الطب الفضائي - م٤ Biotic - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-12
Play
علاقة النوم بصحة الدماغ - الطب التجديدي - الطب الفضائي - م٤ Biotic - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-12
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
الخطر يراود العراق .. اليسار الشيعي يقود محاولة النجاة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-12
Play
الخطر يراود العراق .. اليسار الشيعي يقود محاولة النجاة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-12
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان علي فاخر - Celebrity م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-11
Play
الفنان علي فاخر - Celebrity م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-11
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-11
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-11
Live Talk
Play
Live Talk
أهمية العلاج النفسي - Live Talk - الحلقة ١١٥ | 2025
10:30 | 2025-09-11
Play
أهمية العلاج النفسي - Live Talk - الحلقة ١١٥ | 2025
10:30 | 2025-09-11
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
شروق العبايچي، نائبة رئيس تحالف البديل - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٢ | season 1
16:00 | 2025-09-10
Play
شروق العبايچي، نائبة رئيس تحالف البديل - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٢ | season 1
16:00 | 2025-09-10

اخترنا لك
ارتفاع في سوق الأسهم الخليجية
10:58 | 2025-09-14
بعد سلسلة تراجعات.. الدولار يقفز في الأسواق العراقية
09:41 | 2025-09-14
على صعيد الشرق الأوسط.. العراق خامسا بجذب الاستثمارات في آب الماضي
05:26 | 2025-09-14
أسعار صرف الدولار في العراق
03:59 | 2025-09-14
النزيف مستمر.. سعر جديد للدولار في بغداد
09:16 | 2025-09-13
إليكم أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم
06:37 | 2025-09-13

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.