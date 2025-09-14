وزير الزراعة لـ السومرية: قرار منع استيراد الدجاج المجمد سيوفر آلاف فرص العمل

وقال في حديث لـ ، إن "الوزارة استحصلت بمنع استيراد الدجاج المجمد ومقطعاته، بعد ان تأكدنا من قدرة الإنتاج المحلي على تغطية حاجة الاستهلاك المحلي"، مبينا ان "القرار يهدف لحماية المنتجين المحليين بعد ان لاحظنا إغراقا كبيرا للسوق واستيرادا بكميات كبيرة تسببت بانهيار الكثير من المشاريع في القطاع الخاص".وأضاف المالكي، أن "القرار سيوفر أيضا آلاف فرص العمل للعاملين في حقوق الدواجن وهذا القطاع بشكل عام"، لافتا الى ان "القطاع الخاص يعتبر الشريك والداعم لوزارة الزراعة، ولولا تأكدنا من قدرته على توفير الحاجة المحلية لما اتخذنا قرار إيقاف الاستيراد".وصوت ، الاثنين (8 أيلول 2025) على منع دخول الدجاج المجمد، بما يضمن تحقيق حماية المنتج المحلي من إغراق السوق بمنتجات الدواجن المستوردة.