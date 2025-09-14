بعد سلسلة تراجعات.. الدولار يقفز في الأسواق العراقية

ارتفعت أسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي في وأربيل مع اغلاق البورصة، مساء اليوم الاحد.



سعر البيع: 144,000 ديناراً مقابل 100 دولار.

سعر الشراء: 142,000 ديناراً مقابل 100 دولار.



سعر البيع: 142,900 ديناراً مقابل 100 دولار.

سعر الشراء: 142,800 ديناراً مقابل 100 دولار.

