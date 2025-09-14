ارتفاع في سوق الأسهم الخليجية

في المقابل، واصلت خسائرها لتقترب من أدنى مستوى في نحو عامين؛ إذ تراجع مؤشرها القياسي بنسبة 0.2 في المائة في جلسة هادئة، مع إغلاق معظم القطاعات على انخفاض.وهبط سهم " " أكبر مصرف إسلامي في العالم بنسبة 0.4 في المائة، وخسر سهم "أكوا " 2.7 في المائة، فيما صعد سهم "أرامكو" 0.1 في المائة بعدما كان قد سجل في الجلسة السابقة أدنى مستوى في أكثر من خمس سنوات.وارتفعت أسعار النفط قليلاً بعد هجوم أوكراني بطائرة مسيّرة عطّل العمليات في أحد الموانئ الروسية الرئيسية، لكن المكاسب بقيت محدودة بفعل المخاوف من ضعف بيانات التوظيف الأميركية وارتفاع التضخم وتأثيرهما على الطلب.وفي ، صعد المؤشر 0.4 في المائة بقيادة القطاع المالي، حيث ارتفع سهم "بنك قطر الإسلامي" بأكثر من 1 في المائة.ويواصل المستثمرون متابعة تطورات مجلس الأميركي، مع ترجيح الأسواق لخفض الفائدة يوم الأربعاء، واحتمال مزيد من الخفض في أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول)، وهو ما ينعكس بقوة على اقتصادات المرتبطة عملاتها بالدولار.وارتفع المؤشر في 0.2 في المائة. وصعد في 0.8 في المائة، وانخفض المؤشر في 0.1 في المائة.