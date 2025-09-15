هيونداي الكورية تفوز بعقدها الثاني الأكبر في العراق بعد مصفى كربلاء

وقالت الشركة بحسب بيان لها تناقلتها وسائل اعلام كورية، ان المشروع جزء من مشروع إمدادات مياه البحر المشتركة (CSSP)، وهي مبادرة تقودها الحكومة تهدف إلى حقن مياه البحر في خزانات النفط لتعزيز إنتاج النفط الخام في حقول النفط الجنوبية في .وبموجب الاتفاق، ستقوم شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات ببناء منشأة لمعالجة مياه البحر بطاقة يومية تبلغ 5 ملايين برميل في ميناء في ، وسيتم توفير المياه العذبة المنتجة في المحطة إلى حقول النفط القريبة، بما في ذلك غرب القرنة والرميلة.وقالت شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات إن من المتوقع الانتهاء من المشروع، الذي تستثمر فيه بشكل مشترك شركة إنرجيز الفرنسية وقطر إنرجى للغاز الطبيعي المسال وشركة العراقية، خلال 49 شهرا من الإنشاءات.وتمثل الصفقة أكبر مشروع لشركة هيونداي للهندسة والإنشاءات في العراق منذ اكتمال بناء مصفاة نفط بقيمة 6 مليارات دولار في في عام 2023.وقال مسؤول في الشركة: "يأتي هذا العقد في الأول نتيجة للثقة القوية التي تم وضعها في شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات، والتي نفذت مشاريع وطنية كبرى في العراق على مر السنين، مما ساهم في النمو الاقتصادي على الرغم من التحديات مثل الحروب وجائحة كوفيد-19".