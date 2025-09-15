هيونداي الكورية تفوز بعقدها الثاني الأكبر في العراق بعد مصفى كربلاء

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يعلن استعداده لفرض عقوبات على روسيا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

هيونداي الكورية تفوز بعقدها الثاني الأكبر في العراق بعد مصفى كربلاء

اقتصاد

2025-09-15 | 02:58
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
هيونداي الكورية تفوز بعقدها الثاني الأكبر في العراق بعد مصفى كربلاء
714 شوهد

السومرية نيوز-محليات

أعلنت شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات، اليوم الاثنين، عن فوزها بعقد بقيمة 3.16 مليار دولار لبناء محطة معالجة مياه البحر في العراق لغرض حقنها في الابار، فيما وصفت العقد بانه الأكبر بعد عقد مصفى كربلاء.



وقالت الشركة بحسب بيان لها تناقلتها وسائل اعلام كورية، ان المشروع جزء من مشروع إمدادات مياه البحر المشتركة (CSSP)، وهي مبادرة تقودها الحكومة تهدف إلى حقن مياه البحر في خزانات النفط لتعزيز إنتاج النفط الخام في حقول النفط الجنوبية في العراق.

وبموجب الاتفاق، ستقوم شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات ببناء منشأة لمعالجة مياه البحر بطاقة يومية تبلغ 5 ملايين برميل في ميناء خور الزبير في البصرة، وسيتم توفير المياه العذبة المنتجة في المحطة إلى حقول النفط القريبة، بما في ذلك غرب القرنة والرميلة.

وقالت شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات إن من المتوقع الانتهاء من المشروع، الذي تستثمر فيه بشكل مشترك شركة توتال إنرجيز الفرنسية وقطر إنرجى للغاز الطبيعي المسال وشركة نفط البصرة العراقية، خلال 49 شهرا من الإنشاءات.

وتمثل الصفقة أكبر مشروع لشركة هيونداي للهندسة والإنشاءات في العراق منذ اكتمال بناء مصفاة نفط بقيمة 6 مليارات دولار في كربلاء في عام 2023.

وقال مسؤول في الشركة: "يأتي هذا العقد في المقام الأول نتيجة للثقة القوية التي تم وضعها في شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات، والتي نفذت مشاريع وطنية كبرى في العراق على مر السنين، مما ساهم في النمو الاقتصادي على الرغم من التحديات مثل الحروب وجائحة كوفيد-19".
>> تابع قناة السومرية على  منصة X
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-15
Play
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-15
خط أحمر
Play
خط أحمر
قطعة ارض تجعل احمد ينهي حياة زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٩ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-14
Play
قطعة ارض تجعل احمد ينهي حياة زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٩ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-14
من الأخير
Play
من الأخير
الولاية الثانية.. شقاق في بيت الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٦٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-14
Play
الولاية الثانية.. شقاق في بيت الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٦٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-14
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-14
Play
العراق في دقيقة 14-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-14
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-14
Play
نشرة ١٤ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-14
Live Talk
Play
Live Talk
مشاركة المرأة في عملية صنع القرار ودورها في المجتمع - Live Talk - الحلقة ١١٦ | 2025
10:30 | 2025-09-14
Play
مشاركة المرأة في عملية صنع القرار ودورها في المجتمع - Live Talk - الحلقة ١١٦ | 2025
10:30 | 2025-09-14
عشرين
Play
عشرين
المدخلية .. مدخل جديد للفتنة والأزمة - عشرين م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-13
Play
المدخلية .. مدخل جديد للفتنة والأزمة - عشرين م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-13
Biotic
Play
Biotic
علاقة النوم بصحة الدماغ - الطب التجديدي - الطب الفضائي - م٤ Biotic - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-12
Play
علاقة النوم بصحة الدماغ - الطب التجديدي - الطب الفضائي - م٤ Biotic - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-12
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
الخطر يراود العراق .. اليسار الشيعي يقود محاولة النجاة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-12
Play
الخطر يراود العراق .. اليسار الشيعي يقود محاولة النجاة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-12
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان علي فاخر - Celebrity م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-11
Play
الفنان علي فاخر - Celebrity م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-11
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-15
Play
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-15
خط أحمر
Play
خط أحمر
قطعة ارض تجعل احمد ينهي حياة زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٩ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-14
Play
قطعة ارض تجعل احمد ينهي حياة زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٩ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-14
من الأخير
Play
من الأخير
الولاية الثانية.. شقاق في بيت الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٦٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-14
Play
الولاية الثانية.. شقاق في بيت الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٦٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-14
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-14
Play
العراق في دقيقة 14-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-14
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-14
Play
نشرة ١٤ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-14
Live Talk
Play
Live Talk
مشاركة المرأة في عملية صنع القرار ودورها في المجتمع - Live Talk - الحلقة ١١٦ | 2025
10:30 | 2025-09-14
Play
مشاركة المرأة في عملية صنع القرار ودورها في المجتمع - Live Talk - الحلقة ١١٦ | 2025
10:30 | 2025-09-14
عشرين
Play
عشرين
المدخلية .. مدخل جديد للفتنة والأزمة - عشرين م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-13
Play
المدخلية .. مدخل جديد للفتنة والأزمة - عشرين م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-13
Biotic
Play
Biotic
علاقة النوم بصحة الدماغ - الطب التجديدي - الطب الفضائي - م٤ Biotic - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-12
Play
علاقة النوم بصحة الدماغ - الطب التجديدي - الطب الفضائي - م٤ Biotic - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-12
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
الخطر يراود العراق .. اليسار الشيعي يقود محاولة النجاة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-12
Play
الخطر يراود العراق .. اليسار الشيعي يقود محاولة النجاة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-12
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان علي فاخر - Celebrity م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-11
Play
الفنان علي فاخر - Celebrity م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-11

اخترنا لك
تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
05:58 | 2025-09-15
هجمات بطائرات مسيرة تمنح أسعار النفط 3 دولارات للبرميل
01:46 | 2025-09-15
ارتفاع في سوق الأسهم الخليجية
10:58 | 2025-09-14
بعد سلسلة تراجعات.. الدولار يقفز في الأسواق العراقية
09:41 | 2025-09-14
وزير الزراعة لـ السومرية: قرار منع استيراد الدجاج المجمد سيوفر آلاف فرص العمل
05:30 | 2025-09-14
على صعيد الشرق الأوسط.. العراق خامسا بجذب الاستثمارات في آب الماضي
05:26 | 2025-09-14

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.