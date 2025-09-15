ارتفاع أسعار الذهب في العراق

ويعد الذهب، وخاصة عيار 21 من أبرز وسائل الادخار والاستثمار لدى العراقيين نظرًا لجمعه بين الجودة العالية والقيمة الجيدة والمظهر الجذاب، مما يجعله الخيار المفضل لدى شريحة واسعة من المستثمرين والمتعاملين وفيما يلي آخر تحديثات أسعار الذهب في اليوم الإثنين.يصل سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 153,500 دينار عراقي (ما يعادل 117.09 دولار).وبينما جرام الذهب عيار 22 يقدر بنحو 140,700 دينار عراقي (أي قرابة 107.34 دولار).يتراوح جرام الذهب عيار 18 قرابة 115,100 دينار عراقي (بنحو 87.82 دولار).وأما أوقية الذهب تصل إلى 4,774,100 دينار عراقي أي ما يقرب نحو 3,642.06 دولار.يبلغ سعر الجنيه الذهب حوالي 1,074,400 دينار عراقي (ما يعادل 819.66 دولار).سعر سبيكة الذهب كيلو جرام عيار 24 اليوم في العراقسجلت سبيكة الذهب بوزن كيلوجرام واحد من عيار 24 ارتفاعًا ملحوظًا في السوق العراقية، حيث بلغ سعرها حوالي 153,188,637 دينار عراقي، أي ما يعادل نحو 116,869 دولار أمريكي، وهذا يعبر عن الإقبال على الذهب كخيار استثماري آمن طويل الأجل.ويرجح خبراء الاقتصاد هذا الاهتمام المتزايد إلى رغبة المستثمرين في حماية مدخراتهم من تقلبات الأسواق وتراجع قيمة العملات خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق العالمية حاليًا، مما يجعل الذهب وجهة مفضلة للحفاظ على الثروة وضمان الاستقرار المالي على المدى البعيد.أسعار الذهب عالمياًعالميًا، حافظت أسعار الذهب على استقرارها في التعاملات الفورية صباح اليوم عند مستوى 3,642.65 دولار للأوقية، وذلك عقب مكاسب ملحوظة حققها النفيس خلال الأسبوع الماضي بلغت نحو 1.6% ليلامس حينها ذروة قياسية عند 3,673.95 دولار.وفي المقابل، شهدت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم كانون الأول تراجعًا طفيفًا بنحو 0.2% لتسجل حوالي 3,680.20 دولار للأوقية في ظل ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية مرتقبة قد تؤثر على توجهات السياسة النقدية وأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.