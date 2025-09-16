Alsumaria Tv
مسح الفقر بالعراق.. إنفاق المعيشة الأدنى منذ نصف قرن.. و5 ساعات "تسرق" أسبوعيا من العمل

اقتصاد

2025-09-16 | 03:07
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
مسح الفقر بالعراق.. إنفاق المعيشة الأدنى منذ نصف قرن.. و5 ساعات &quot;تسرق&quot; أسبوعيا من العمل
372 شوهد

السومرية نيوز-اقتصاد


تكشف مراجعات نتائج مسح الفقر متعدد الابعاد الذي اطلقه العراق مؤخرًا، نتائج مهمة وتصورات مثيرة عن الواقع المعيشي ونسبة الفقر وتوزيعها جغرافيا والتوزيع الديموغرافي للاعمار.



وعمومًا تختلف مؤشرات الفقر بين نسبة الفقر المعيشية البالغة 17.5% حاليا في العراق مقارنة بـ22.9% في عام 2007، عن نسبة الفقر المتعدد الابعاد الذي يشمل ليست المعيشة فقط بل مختلف أنواع الوصول الى الخدمات وحتى الدراسة، والتي تبلغ حاليا 10.8% بينما كانت اكثر من 20% في عام 2011.


واحدة من اكثر المؤشرات المثيرة، تتمثل بأن نسبة ما ينفقه العراقيون على المعيشة والطعام في ادنى مستوى منذ 53 عاما أي منذ عام 1971، حيث ينفق العراقيون فقط 30% من دخلهم على الطعام، فيما ينفقون 70% على السلع والخدمات الأخرى، بينما كانت هذه النسبة في ادنى مستوى لها عام 1993 أي خلال الحصار، حيث كان العراقيون ينفقون 65% على الطعام، و35% على السلع والخدمات.


اما خط الفقر يقف اليوم عند 137 الف دينار بعد ان كان 77 الف دينارعام 2007، أي ان من يتقاضى اكثر من 137 الف دينار للفرد شهريًا فهذا يعني انه ليس فقيرًا، ومن تحت خط الفقر هو من يحصل على اقل من 137 الف دينار شهريا كفرد، ووفقا لهذا المقياس فان نسبة الفقر في العراق اليوم تبلغ 17.5%، بعد ان كانت 22.9% عام 2007، وهو ما يشير الى عدم انخفاض الفقر بشكل كبير طوال الـ18 عاما الماضية.

فيما يخص المساكن، تكشف النتائج ان 77% من الاسر العراقية تقطن في منازل مملوكة لها، فيما يقطن 17% منهم في مساكن مستأجرة، كما يسكن اكثر من 5% في مساكن عشوائية، ويعاني 29% من العوائل من اكتظاظ سكاني في المنازل أي يوجد 3 افراد في غرفة واحدة.

وتكشف النتائج ان معدل العمل للافراد العراقيين في الأسبوع يبلغ 43 ساعة، وهو اقل من المعيار في القانون العراقي البالغ 48 ساعة أسبوعيا.

وحول معدل البطالة، تتصدر الانبار قائمة المحافظات بنسبة البطالة وبلغت 23%، فيما تأتي المثنى ثانيا بنسبة 21%، وميسان ثالثا بنسبة 20%، وتعد هذه المحافظات هي الأعلى بنسبة البطالة، اما بقية المحافظات فجميعها اقل من 19%.

>> تابع قناة السومرية على  منصة X
ارتفاع جديد لأسعار الذهب في العراق اليوم
06:20 | 2025-09-16
انخفاض أسعار الدولار في العراق
04:02 | 2025-09-16
ارتفاع أسعار الذهب في العراق
10:40 | 2025-09-15
أسعار الدولار في تعاملات المساء
09:44 | 2025-09-15
تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
05:58 | 2025-09-15
هيونداي الكورية تفوز بعقدها الثاني الأكبر في العراق بعد مصفى كربلاء
02:58 | 2025-09-15

