مسح الفقر بالعراق.. إنفاق المعيشة الأدنى منذ نصف قرن.. و5 ساعات "تسرق" أسبوعيا من العمل

وعمومًا تختلف مؤشرات الفقر بين نسبة الفقر المعيشية البالغة 17.5% حاليا في مقارنة بـ22.9% في عام 2007، عن نسبة الفقر المتعدد الابعاد الذي يشمل ليست المعيشة فقط بل مختلف أنواع الوصول الى الخدمات وحتى الدراسة، والتي تبلغ حاليا 10.8% بينما كانت اكثر من 20% في عام 2011.واحدة من اكثر المؤشرات المثيرة، تتمثل بأن نسبة ما ينفقه العراقيون على المعيشة والطعام في ادنى مستوى منذ 53 عاما أي منذ عام 1971، حيث ينفق العراقيون فقط 30% من دخلهم على الطعام، فيما ينفقون 70% على السلع والخدمات الأخرى، بينما كانت هذه النسبة في ادنى مستوى لها عام 1993 أي خلال الحصار، حيث كان العراقيون ينفقون 65% على الطعام، و35% على السلع والخدمات.اما خط الفقر يقف اليوم عند 137 الف دينار بعد ان كان 77 الف دينارعام 2007، أي ان من يتقاضى اكثر من 137 الف دينار للفرد شهريًا فهذا يعني انه ليس فقيرًا، ومن تحت خط الفقر هو من يحصل على اقل من 137 الف دينار شهريا كفرد، ووفقا لهذا المقياس فان نسبة الفقر في العراق اليوم تبلغ 17.5%، بعد ان كانت 22.9% عام 2007، وهو ما يشير الى عدم انخفاض الفقر بشكل كبير طوال الـ18 عاما الماضية.فيما يخص المساكن، تكشف النتائج ان 77% من الاسر العراقية تقطن في منازل مملوكة لها، فيما يقطن 17% منهم في مساكن مستأجرة، كما يسكن اكثر من 5% في مساكن عشوائية، ويعاني 29% من العوائل من اكتظاظ سكاني في المنازل أي يوجد 3 افراد في واحدة.وتكشف النتائج ان معدل العمل للافراد العراقيين في الأسبوع يبلغ 43 ساعة، وهو اقل من المعيار في البالغ 48 ساعة أسبوعيا.وحول معدل البطالة، تتصدر قائمة المحافظات بنسبة البطالة وبلغت 23%، فيما تأتي ثانيا بنسبة 21%، وميسان ثالثا بنسبة 20%، وتعد هذه المحافظات هي الأعلى بنسبة البطالة، اما بقية المحافظات فجميعها اقل من 19%.