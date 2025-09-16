انخفاض أسعار الدولار في العراق

– اقتصادي

تنشر نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق المحلية العراقية اليوم الثلاثاء 16 ايلول / 2025.

سعر البيع 143750 دينارا مقابل 100 دولار. سعر الشراء 141750 دينارا مقابل 100 دولار.



وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.

