ارتفاع جديد لأسعار الذهب في العراق اليوم

وسجل سعر بيع المثقال الواحد من الذهب العراقي عيار 21 بلغ 715 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 710 ألف دينار.وبلغ سعر بيع المثقال في محال الصاغة بين 745 و755 ألف دينار للذهب الخليجي، وبين 715 و725 آلاف دينار للذهب العراقي.وتواصل أسعار الذهب العالمية ارتفاعها القياسي، في ظل تزايد ثقة المستثمرين في إقدام الفدرالى الأميركي على خفض الفائدة في سبتمبر.