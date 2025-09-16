ارتفاع مرة أخرى.. تعرف على أسعار الدولار في البورصة المحلية

ارتفعت أسعار الدولار مقابل الدينار، مساء الثلاثاء، في أسواق وأربيل، مع إغلاق البورصة.





سعر البيع: 144000 دينار مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 142000 دينار مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 142850 ديناراً لكل 100 دولار

سعر الشراء: 142750 دينارا مقابل 100 دولار.

