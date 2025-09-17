بطاقات "الرواتب الموطنة" أكثر من عدد الموظفين بـ40%.. من يمتلك هذه البطاقات؟

وقال تقنية المعلومات والمدفوعات في ، إن "عدد بطاقات الموظفين الموطنة وصل إلى نحو 5.6 ملايين بطاقة"، مبينا ان "حجم التحصيل الإلكتروني الحكومي عبر حتى الآن، بلغ أكثر من 6.8 تريليونات دينار في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام"، متوقعاً أن "تتجاوز الـ 10 تريليونات نهاية هذا العام، في حين بلغت العام الماضي بحدود 9 ترليونات دينار".وبين أن "إجمالي الجباية الحكومية الإلكترونية من خلال أدوات الدفع المختلفة، بلغ نحو 2.1 ترليون دينار، في حين بلغ خلال العام الماضي بحدود 322 مليار دينار"، منوهاً بأن "49 وزارة وهيئة اعتمدت نشر أدوات الدفع الإلكتروني في أكثر من 6600 تشكيل"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وبحسب بيانات هناك فقط 4 ملايين و79 الف موظف في دوائر الدولة، ما يعني ان عدد البطاقات الموطنة للموظفين البالغة 5.6 مليون بطاقة اكثر بنسبة 40% من عدد الموظفين المثبتين، لكن يبدو ان تفسير ذلك يتعلق بأن الـ4 ملايين موظف هم فقط الموظفون الذين يتقاضون رواتب من الدولة، اما الرقم المتبقي البالغ 1.6 مليون موظف إضافي فمن الممكن انهم من دوائر التمويل الذاتي، لكن لا توجد واضحة عن حقيقة عدد موظفي التمويل الذاتي ويعتبر الرقم 1.6 مليون موظف رقما كبيرا، لكن ربما هذا هو التفسير او جزء من تفسير وجود عدد بطاقات توطين اكثر من الموظفين.