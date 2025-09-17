الصفحة الرئيسية
زيلينسكي يعرب عن استعداده للقاء ترامب وبوتين دون شروط
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
بطاقات "الرواتب الموطنة" أكثر من عدد الموظفين بـ40%.. من يمتلك هذه البطاقات?
اقتصاد
2025-09-17 | 02:11
بطاقات "الرواتب الموطنة" أكثر من عدد الموظفين بـ40%.. من يمتلك هذه البطاقات؟
اقتصاد
2025-09-17 | 02:11
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
763 شوهد
السومرية
نيوز-اقتصاد
كشف
البنك المركزي العراقي
، اليوم الأربعاء، ان عدد بطاقات الموظفين الموطنة رواتبهم بلغت نحو 5.6 مليون بطاقة، وهو رقم مستغرب حيث يفوق عدد الموظفين المثبتين لدى الدولة بأكثر من مليون و600 الف بطاقة.
وقال
مدير عام دائرة
تقنية المعلومات والمدفوعات في
البنك المركزي العراقي
،
عدنان أسعد
إن "عدد بطاقات الموظفين الموطنة وصل إلى نحو 5.6 ملايين بطاقة"، مبينا ان "حجم التحصيل الإلكتروني الحكومي عبر
نقاط البيع
حتى الآن، بلغ أكثر من 6.8 تريليونات دينار في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام"، متوقعاً أن "تتجاوز الـ 10 تريليونات نهاية هذا العام، في حين بلغت العام الماضي بحدود 9 ترليونات دينار".
وبين أن "إجمالي الجباية الحكومية الإلكترونية من خلال أدوات الدفع المختلفة، بلغ نحو 2.1 ترليون دينار، في حين بلغ خلال العام الماضي بحدود 322 مليار دينار"، منوهاً بأن "49 وزارة وهيئة اعتمدت نشر أدوات الدفع الإلكتروني في أكثر من 6600 تشكيل"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
وبحسب بيانات
وزارة المالية
هناك فقط 4 ملايين و79 الف موظف في دوائر الدولة، ما يعني ان عدد البطاقات الموطنة للموظفين البالغة 5.6 مليون بطاقة اكثر بنسبة 40% من عدد الموظفين المثبتين، لكن يبدو ان تفسير ذلك يتعلق بأن الـ4 ملايين موظف هم فقط الموظفون الذين يتقاضون رواتب من الدولة، اما الرقم المتبقي البالغ 1.6 مليون موظف إضافي فمن الممكن انهم من دوائر التمويل الذاتي، لكن لا توجد
إحصائية
واضحة عن حقيقة عدد موظفي التمويل الذاتي ويعتبر الرقم 1.6 مليون موظف رقما كبيرا، لكن ربما هذا هو التفسير او جزء من تفسير وجود عدد بطاقات توطين اكثر من الموظفين.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
العراق
رواتب موطنة
بطاقات رواتب الموظفين
البنك المركزي العراقي
مدير عام دائرة
السومرية نيوز
وزارة المالية
سومرية نيوز
نقاط البيع
عدنان أسعد
السومرية
