تحديث جديد لأسعار الذهب في العراق اليوم

وسجل سعر بيع المثقال الواحد من الذهب العراقي عيار 21 بلغ 710 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 700 ألف دينار.وبلغ سعر بيع المثقال في محال الصاغة بين 735 و740 ألف دينار للذهب الخليجي، وبين 710 و715 آلاف دينار للذهب العراقي.وتواصل أسعار الذهب العالمية ارتفاعها القياسي، في ظل تزايد ثقة المستثمرين في إقدام الفيدرالي الأميركي على خفض الفائدة في سبتمبر.