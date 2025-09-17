انخفاض صادرات ايران الى العراق 24%.. والغاز تراجع بنحو النصف

وقال رئيس إن "صادرات إلى انخفضت بنحو 24% من حيث الحجم على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الجاري لتصل إلى ما يزيد قليلاً عن 10 ملايين طن"، مشيرا الى ان "الصادرات الإيرانية إلى العراق قد تنتعش في النصف الثاني من العام التقويمي الذي ينتهي في مارس/آذار".وتوقع ان تبلغ الصادرات الى العراق بما في ذلك الشحنات غير المسجلة لدى الإيرانية ووزارة النفط، من المتوقع أن يصل إلى 14 مليار دولار".وأشار الى ان "الصادرات إلى العراق شكلت نحو 18% من إجمالي صادرات إيران في الأشهر الخمسة حتى أواخر أغسطس/آب.وأضاف أن صادرات العراق إلى إيران بلغت 176 مليون دولار فقط خلال الفترة أبريل/نيسان وأغسطس/آب الماضيين.من جانبه، قال رئيس في رابهاوي إن صادرات الغاز الإيراني إلى العراق انخفضت بنسبة تزيد عن 40% على أساس سنوي في الفترة من أبريل إلى أغسطس لتصل إلى 950 مليون دولار.