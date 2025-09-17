الرافدين: تسويات تتجاوز 5.5 ترليون دينار خلال ثمانية أشهر

وذكر بيان للمصرف، ان "هذا الإنجاز لا يقتصر على الأرقام وحدها، بل يمتد إلى البنية المؤسسية؛ حيث توسعت قاعدة الجهات الحكومية المفعلة للنظام من 1,395جهة في مطلع 2024 إلى2,125 جهة بنهاية آب2025. هذه القفزة النوعية تشير إلى اتساع نطاق الاعتماد على القنوات الرقمية في إدارة الإيرادات العامة، وإلى تعزيز ثقة المؤسسات الحكومية بخدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني".ويأتي هذا الأداء، وفق البيان، "ضمن توجه استراتيجي يتجاوز حدود المصرف ليشكل ركيزة أساسية في برنامج التحول الرقمي الحكومي بما يساهم في رفع كفاءة المالية وتعزيز الشفافية والحوكمة فمن خلال هذه النقلة، يكرّس دوره ليس فقط كمؤسسة مصرفية تقليدية، بل كلاعب رئيسي في إعادة تعريف العلاقة بين الدولة والمواطن عبر منظومة مالية أكثر كفاءة ومرونة".