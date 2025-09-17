فحص الذهب في العراق: إنذار لنحو 200 مخالف في شهر

وذكر بيان للجهاز، أن " للتقييس والسيطرة النوعية، يعلن عن نتائج فحص ووسم المصوغات الذهبية التي أجريت في مختبرات مقر الجهاز والمحافظات التابعة له خلال الفترة من منتصف آب إلى منتصف أيلول 2025، وذلك ضمن جهوده الرقابية لضمان جودة المنتجات المعروضة في ".وأشار إلى أن "قسم وسم المصوغات حقق إنجازات بارزة، حيث بلغ إجمالي وزن الذهب الذي تم فحصه ووسمه (5,324) خمسة أطنان وثلاثمئة وأربعة وعشرين كيلوغراماً، موزعة بين ومقر الجهاز في ، الأشرف، ، وكركوك، مع نشاط مكثف في مطارات بغداد، البصرة، والنجف الأشرف"، لافتا إلى أن "الجهاز أصدر 38 إجازة خلال هذه الفترة، فيما سجّل 28 حالة مخالفة، ووجه 182 إنذاراً للمخالفين".