مع إغلاق البورصات.. أسعار الدولار في بغداد واربيل

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، في أسواق العاصمة وأربيل، مع إغلاق البورصات، اليوم الأربعاء.





سعر البيع: 143,750 دينارا مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 141,750 دينارا مقابل 100 دولار





سعر البيع: 142,750 دينارا لكل 100 دولار

سعر الشراء: 142,600 دينار مقابل 100 دولار.

