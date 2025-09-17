خفض متوقع لأسعار الفائدة الأمريكية وترقب غير مسبوق في الاسواق

وبالنسبة للأسواق الأمريكية، استهلت مؤشرات الرئيسية تعاملات اليوم الأربعاء على استقرار قبيل اجتماع (البنك المركزي الأمريكي) الذي من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض خلاله أسعار الفائدة، بينما تراجعت أسهم إنفيديا بعد تقرير يفيد بأن شركات التكنولوجيا الصينية قد تتوقف عن شراء رقائقها.وفتح المؤشر داو الصناعي جلسة التداول مرتفعا 20.5 نقطة، أو 0.04%، إلى 45778.4 نقطة. وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 1.9 نقطة، أو 0.03%، إلى 6604.87 نقطة، وتراجع كذلك المؤشر المجمع 0.9 نقطة، إلى 22333.016 نقطة.أما إقليميا، فقد تباين أداء الأسهم في منطقة الشرق الأوسط اليوم الأربعاء في ظل توقعات المستثمرين بخفض أسعار الفائدة وتوخيهم الحذر قبل كلمة رئيس الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) التي ربما تلقي الضوء على مسار سعر الفائدة في المستقبل.ويتوقع المتعاملون خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، ولكن من المتوقع أن تكشف كلمة عن سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي والتي تؤثر بشكل كبير على منطقة لأن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار.وارتفع المؤشر الرئيسي في 1.3%، مواصلا مكاسبه من الجلسة السابقة، مدعوما بقوة في مختلف القطاعات.وارتفع سهم أرامكو السعودية العملاقة للنفط 3.2 بالمئة مسجلا أعلى ارتفاع يومي في نحو عامين ونصف العام ومواصلا سلسلة مكاسبه للجلسة الثالثة وسط تجدد الثقة في أسهم الطاقة بالمنطقة بفضل استقرار أسعار النفط.وتراجع المؤشر الرئيسي 0.1%، مع تركز عمليات البيع في قطاع العقارات. وهبط سهم إعمار العقارية 1.1%.ومع ذلك، قفز سهم بأكثر من 1.5% مع إطلاقه بنكا رقميا متكاملا للخدمات المصرفية للأفراد في باكستان.وعوض سهم دبي للاستثمار خسائره المبكرة ليغلق مرتفعا 0.7%، بعد إعلان الشركة عن خطط لبيع ما يصل إلى 25% من أسهمها في نشاط العقارات التابع لها (مجمع دبي للاستثمار) من خلال طرح عام أولي.وفي ، انخفض المؤشر 0.3%، منهيا سلسلة مكاسب استمرت أربعة أيام. وانخفض سهم 3% مع جني المستثمرين للأرباح بعد ذلك الصعود، في حين خسر سهم أكثر من 1%.وفي نزل المؤشر 0.4%، وصعد مؤشر البورصة العمانية 0.3%، فيما استقر مؤشر .وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.4%، مدعوما بقفزة 1.4% لسهم .