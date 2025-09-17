Alsumaria Tv
توصيات حكومية تخص حركة الشاحنات في العراق

اقتصاد

2025-09-17 | 14:53
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
توصيات حكومية تخص حركة الشاحنات في العراق
633 شوهد

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأربعاء، ضرورة حل العقبات التي تواجه سائقي الشاحنات والعاملين في هذا القطاع، فيما تمت الاشارة الى توصيات حكومية تخص حركة الشاحنات في العراق.

وقال مكتب السوداني في بيان، "استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، رئيس نقابة سائقي الشاحنات في العراق، وعدداً من أعضاء النقابة، من أجل الاطلاع على أبرز التحديات والعقبات التي تواجه عملهم".

واستمع السوداني وفق البيان إلى "عرض شامل لمجمل طلبات وملاحظات سائقي الشاحنات، والعاملين في هذا القطاع الحيوي"، حيث أكد على "ضرورة حل هذه العقبات، وتشجيع جهود القطاع الخاص والشركات والأفراد الذين يقدّمون خدمة النقل، وما تحمله من أهمية لاستمرار باقي القطاعات الاقتصادية والتنموية".

كما اطلع رئيس الوزراء على "التوصيات الصادرة من فريق الإصلاحات الكمركية المؤلف بالأمر الديواني (250613)، حيث سيُعقد يوم غد الخميس اجتماع لمناقشة آليات تنفيذها واعتمادها، والتي ستسهم في معالجة المعوّقات التي تواجه حركة الشاحنات عبر المنافذ الحدودية والمكاتب الكمركية (السد، جيمن، دارمان) والسيطرات الخارجية، وتسهيل تقديمهم الخدمة".
 
وتضمنت التوصيات "توجيه وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، بتفعيل محطات الوزن في جميع المحافظات على الطرق الخارجية ومداخل المدن، وتوفير موازين ذكية تعمل بنظام المحاور وتقنية الوزن أثناء الحركة للطرق الرئيسة، لمتابعة الأوزان المخالفة، وتفعيل الدفع الإلكتروني للأجور والغرامات، واعتماد شهادة التكييل الصادرة من وزارة النفط".

كما تضمنت "قيام مكتب رئيس مجلس الوزراء بمنح الصلاحية لهيأة المنافذ الحدودية، لحجب العجلات الحمل وتقييد ادراجها ضمن استمارة المنتج المحلي، بموجب قرار قضائي للعجلات التي يثبت مخالفتها بتحميل ونقل مواد ممنوعة".

وتضمنت ايضا "سماح وزارة الداخلية بمرور شاحنات الحمل الواردة من إقليم كوردستان العراق عبر المكاتب الكمركية (جيمن ودارمان)، والمحملة بالبضائع المنتجة محلياً (المنتجات الحديدية ومواد البناء)، دون خضوعها إلى الفحص بالسونار، وقيام وزارتي الصناعة والزراعة، والهيئة الوطنية للاستثمار، بإلزام المشاريع والمعامل المسجلة لديها في منصة المنتج المحلّي، بإدراج العلامة التجارية كتابة وصورة".

وكذلك تضمنت "قيام هيأة المنافذ الحدودية بمنع مبيت العجلات في ساحات التبادل التجاري في دول الجوار، وإنجاز إجراءاتها خلال (24) ساعة من دخولها الى المنفذ، وتواجد الهيئة العامة للكمارك في غرف التحكم عن بعد لأجهزة السونار في المكاتب الكمركية (جيمن، دارمان، السد)، لتثبيت حالات الاشتباه عليها".

وشلمت التوصيات "اعتماد وزارة النقل مستند التسليم النهائي للبضائع، الممنوح للشاحنات المحملة بالبضائع الداخلة عبر المنافذ الحدودية كوثيقة رسمية، وإيجاد آلية لمنح مستند آخر للشاحنات، بعد مداورتها في ساحات التجزئة، وقيام قيادة العمليات المشتركة، بالسماح بمرور عجلات الحمل في الطريق الرابط بين (النخيب- الطريق السريع الدولي الكيلو 160)، على مدار 24 ساعة يومياً، قيام وزارة النفط بتوفير مادة الكاز بمقدار (250 لتراً) كل يومين، لعجلات الحمل القلاب".
 
أحدث الحلقات
أحدث الحلقات
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الشيخ عدنان الدنبوس - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٣ | season 1
16:00 | 2025-09-17
Play
الشيخ عدنان الدنبوس - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٣ | season 1
16:00 | 2025-09-17
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-17
Play
نشرة ١٧ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-17
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-17
Play
العراق في دقيقة 17-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-17
Live Talk
Play
Live Talk
من رحم المحن يولد الابطال - Live Talk - الحلقة ١١٩ | 2025
10:30 | 2025-09-17
Play
من رحم المحن يولد الابطال - Live Talk - الحلقة ١١٩ | 2025
10:30 | 2025-09-17
ناس وناس
Play
ناس وناس
الزعفرانية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-17
Play
الزعفرانية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-17
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
بغداد.. مدينة بلا نوم من يطفئ الاضواء - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٠ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-16
Play
بغداد.. مدينة بلا نوم من يطفئ الاضواء - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٠ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-16
من الأخير
Play
من الأخير
المدنيون.. من أطاح بخيمة تشرين؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٦٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-16
Play
المدنيون.. من أطاح بخيمة تشرين؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٦٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-16
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
طلبات 15-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-15
Play
طلبات 15-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-15
استديو Noon
Play
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 15-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-15
Play
تحدي العشر ثواني 15-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-15
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
المصروف البيتي 15-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-15
Play
المصروف البيتي 15-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-15
اخترنا لك
الفيدرالي الأمريكي يخفض الفائدة لأول مرة في 2025.. كم بلغت؟
14:05 | 2025-09-17
خفض متوقع لأسعار الفائدة الأمريكية وترقب غير مسبوق في الاسواق
12:15 | 2025-09-17
مع إغلاق البورصات.. أسعار الدولار في بغداد واربيل
09:57 | 2025-09-17
فحص الذهب في العراق: إنذار لنحو 200 مخالف في شهر
07:37 | 2025-09-17
الرافدين: تسويات تتجاوز 5.5 ترليون دينار خلال ثمانية أشهر
07:14 | 2025-09-17
انخفاض صادرات ايران الى العراق 24%.. والغاز تراجع بنحو النصف
05:45 | 2025-09-17

