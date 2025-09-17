الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
في دوري الأبطال.. صلاح يتألق ودايك يقتل أحلام أتلتيكو
توصيات حكومية تخص حركة الشاحنات في العراق
اقتصاد
2025-09-17 | 14:53
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
633 شوهد
أكد
رئيس الوزراء
محمد شياع السوداني
، الأربعاء، ضرورة حل العقبات التي تواجه سائقي الشاحنات والعاملين في هذا القطاع، فيما تمت الاشارة الى توصيات حكومية تخص حركة الشاحنات في
العراق
.
وقال
مكتب السوداني
في بيان، "استقبل رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
، اليوم الأربعاء، رئيس نقابة سائقي الشاحنات في
العراق
، وعدداً من أعضاء النقابة، من أجل الاطلاع على أبرز التحديات والعقبات التي تواجه عملهم".
واستمع
السوداني
وفق البيان إلى "عرض شامل لمجمل طلبات وملاحظات سائقي الشاحنات، والعاملين في هذا القطاع الحيوي"، حيث أكد على "ضرورة حل هذه العقبات، وتشجيع جهود القطاع الخاص والشركات والأفراد الذين يقدّمون خدمة النقل، وما تحمله من أهمية لاستمرار باقي القطاعات الاقتصادية والتنموية".
كما اطلع
رئيس الوزراء
على "التوصيات الصادرة من فريق الإصلاحات الكمركية المؤلف بالأمر الديواني (250613)، حيث سيُعقد يوم غد الخميس اجتماع لمناقشة آليات تنفيذها واعتمادها، والتي ستسهم في معالجة المعوّقات التي تواجه حركة الشاحنات عبر المنافذ الحدودية والمكاتب الكمركية (السد، جيمن، دارمان) والسيطرات الخارجية، وتسهيل تقديمهم الخدمة".
وتضمنت التوصيات "توجيه
وزارة الإعمار
والإسكان والبلديات، بتفعيل محطات الوزن في جميع المحافظات على الطرق الخارجية ومداخل المدن، وتوفير موازين ذكية تعمل بنظام المحاور وتقنية الوزن أثناء الحركة للطرق الرئيسة، لمتابعة الأوزان المخالفة، وتفعيل الدفع الإلكتروني للأجور والغرامات، واعتماد شهادة التكييل الصادرة من
وزارة النفط
".
كما تضمنت "قيام
مكتب رئيس
مجلس الوزراء
بمنح الصلاحية لهيأة المنافذ الحدودية، لحجب العجلات الحمل وتقييد ادراجها ضمن استمارة المنتج المحلي، بموجب قرار قضائي للعجلات التي يثبت مخالفتها بتحميل ونقل مواد ممنوعة".
وتضمنت ايضا "سماح
وزارة الداخلية
بمرور شاحنات الحمل الواردة من إقليم كوردستان العراق عبر المكاتب الكمركية (جيمن ودارمان)، والمحملة بالبضائع المنتجة محلياً (المنتجات الحديدية ومواد البناء)، دون خضوعها إلى الفحص بالسونار، وقيام وزارتي الصناعة والزراعة، والهيئة الوطنية للاستثمار، بإلزام المشاريع والمعامل المسجلة لديها في منصة المنتج المحلّي، بإدراج العلامة التجارية كتابة وصورة".
وكذلك تضمنت "قيام هيأة المنافذ الحدودية بمنع مبيت العجلات في ساحات التبادل التجاري في دول الجوار، وإنجاز إجراءاتها خلال (24) ساعة من دخولها الى المنفذ، وتواجد
الهيئة العامة
للكمارك في غرف التحكم عن بعد لأجهزة السونار في المكاتب الكمركية (جيمن، دارمان، السد)، لتثبيت حالات الاشتباه عليها".
وشلمت التوصيات "اعتماد
وزارة النقل
مستند التسليم النهائي للبضائع، الممنوح للشاحنات المحملة بالبضائع الداخلة عبر المنافذ الحدودية كوثيقة رسمية، وإيجاد آلية لمنح مستند آخر للشاحنات، بعد مداورتها في ساحات التجزئة، وقيام
قيادة العمليات المشتركة
، بالسماح بمرور عجلات الحمل في الطريق الرابط بين (النخيب-
الطريق السريع
الدولي الكيلو 160)، على مدار 24 ساعة يومياً، قيام وزارة النفط بتوفير مادة الكاز بمقدار (250 لتراً) كل يومين، لعجلات الحمل القلاب".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
العراق
الشاحنات
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
الهيئة الوطنية للاستثمار
قيادة العمليات المشتركة
محمد شياع السوداني
العمليات المشتركة
وزارة الداخلية
الهيئة الوطنية
الطريق السريع
