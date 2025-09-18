انخفاض أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم



ـ اقتصاد



تنشر نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق المحلية العراقية اليوم الخميس 18 ايلول 2025.





سعر البيع 143750 ديناراً مقابل 100 دولار.



سعر الشراء 141750 دينار مقابل 100 دولار.



وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.