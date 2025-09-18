الصفحة الرئيسية
البث المباشر
في دوري الأبطال.. صلاح يتألق ودايك يقتل أحلام أتلتيكو
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-541052-638937775843623675.jpg
انخفاض أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
2025-09-18 | 03:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,777 شوهد
السومرية نيوز
ـ اقتصاد
تنشر
السومرية
نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق المحلية العراقية اليوم الخميس 18 ايلول 2025.
سعر البيع 143750 ديناراً مقابل 100 دولار.
سعر الشراء 141750 دينار مقابل 100 دولار.
وكان
مجلس الوزراء
، قد أعلن بتاريخ 7 شباط 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
