رويترز: بغداد فشلت باقناع واشنطن بالغاز التركماني.. والعقد يمنح ايران "ربع الكمية"

وقالت رويترز ان محاولة لتخفيف نقص الكهرباء المزمن باستخدام الغاز من عبر المجاورة فشلت، تحت ضغط من مما ترك تبحث جاهدة عن بدائل للحفاظ على استمرار الكهرباء.وأوضحت انه كان من المقرر أن تُصدّر تركمانستان الغاز إلى العراق عبر إيران، الواقعة بين البلدين، بموجب اتفاق مبادلة الغاز، وبموجب هذا الاتفاق، ستستلم إيران الغاز وتُزوّده للعراق، إلا أن هذا يُشكّل انتهاكًا للعقوبات الأمريكية على ، ويتطلب موافقة ، لكم الموافقة لم تأتِ قط، وكثّفت الأمريكي حملتها "للضغط الأقصى" على طهران.ونقلت رويترز عن 4 مسؤولين عراقيين، واطلعت على سبع وثائق رسمية تكشف كيف سعت بغداد على مدى أشهر للحصول على موافقة واشنطن للسماح لها باستيراد نحو خمسة مليارات متر مكعب من الغاز التركماني عبر إيران سنويا، وذلك بتسهيل من المملوكة للدولة، وفقا لمسودة عقد المبادلة.وأظهرت وثيقة أن إيران لن تحصل على أي أموال، لكنها ستحصل على الغاز لتلبية احتياجاتها الخاصة بما لا يزيد على 23% من إجمالي الحجم اليومي القادم من تركمانستان، وعرضت بغداد أيضا السماح لطرف ثالث مراقب دولي بالإشراف على امتثال الصفقة للعقوبات الأميركية وقواعد مكافحة غسل الأموال، وفقا للوثيقة نفسها.وقال مستشار العراقي لشؤون الكهرباء لرويترز "المضي قدما (في الصفقة التركمانية) قد يؤدي إلى فرض عقوبات على البنوك والمؤسسات المالية العراقية، لذا فإن العقد معلق حاليا".ورفضت الأميركية التعليق، لكن مصدرا أميركيا مطلعا على الأمر قال إن إدارة ترامب لن توافق على ترتيبات قد تفيد إيران، رغم أنها تعمل مع العراق بشأن احتياجاته من الطاقة، ولم تستجب الحكومة الإيرانية أو أو الإيرانية أو لطلبات رويترز للتعليق.