وجه آخر لاستئناف تصدير نفط كردستان.. بغداد تنتظر خسارة مليوني دولار يوميًا

وتشير المعلومات الى ان التصدير سيتم عبر 230 الف برميل يوميا عبر ميناء جيهان التركي، وذلك من اصل 280 الف برميل ينتجها الإقليم حاليًا، وهذا الإنتاج هو جزء من انتاج الكلي البالغ 4 ملايين برميل نفط يوميًا.واذا بدأ التصدير من ميناء جيهان يعني سيتم انقاص 230 الف برميل من صادرات الجنوب، لان العراق من اصل 4 ملايين برميل يوميا ينتجها العراق، يحتاج الى تكرير حوالي 600 الف برميل يوميا، مقابل تصدير اكثر من 3.4 مليون برميل يوميًا.لذلك عند تصدير 230 الف برميل يوميًا من الى جيهان، هذا يعني انه سيكون من اصل 3.4 مليون برميل يصدرها العراق يوميًا، وسيتم تعويضها واخذها من صادرات .وفقا لذلك وعند الإشارة الى فارق كلفة البرميل الذي يبلغ 6 دولارات في احسن الأحوال بالجنوب و16 دولارا في الشمال هذا يعني وجود فارق 10 دولارات خسارة على كل برميل، وبما ان هناك 230 الف برميل يوميا سيتم تصديرها عبر جيهان، هذا يعني هناك خسارة تبلغ 2.3 مليون دولار يوميا للعراق اذا بدأ استئناف تصدير النفط من كردستان.