مصرف التنمية يفتتح فرعه الجديد في دهوك: يقدم خدمات كبيرة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
05:00 PM
الى
06:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
التعادل يحسم ديربي بغداد بين الزوراء والطلبة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-541383-638940693493373747.jpg
مصرف التنمية يفتتح فرعه الجديد في دهوك: يقدم خدمات كبيرة
اقتصاد
2025-09-21 | 12:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
189 شوهد
افتتح مصرف التنمية الدولي، أحد أكبر المصارف الخاصة في
العراق
والرائد في تقديم الحلول والخدمات المصرفية المبتكرة، اليوم الأحد، فرعه الجديد في مدينة
دهوك
، ليكون الفرع رقم 35 ضمن شبكة فروعه المنتشرة في العراق ودولة
الإمارات العربية المتحدة.
وقال المدير المفوض للمصرف سعد فائق إن "افتتاح فرعنا الجديد في
دهوك
يأتي ضمن رؤيتنا لتعزيز الانتشار الجغرافي وتوفير خدمات مصرفية عالية الجودة لأوسع شريحة من عملائنا".
وأضاف "نحن ملتزمون بتقديم حلول مالية مبتكرة وموثوقة تدعم طموحات الأفراد والشركات، وتواكب التطورات العالمية، بما يعزز من دورنا في دعم النمو الاقتصادي في
إقليم كردستان
والعراق ككل."
وأشار بيان لمصرف التنمية، إلى أن "الفرع الجديد يقع في شارع
نوروز
قرب مدرسة وهرار، حيث يشكّل قيمة مضافة لشبكة فروع المصرف الممتدة، ويوفّر لعملائه في المحافظة مجموعة متكاملة من
الخدمات المصرفية
، تشمل فتح الحسابات والودائع، إصدار البطاقات المصرفية، خدمات التحويل المالي، القروض، بالإضافة إلى الخدمات الرقمية المتطورة التي تمكّن العملاء من إدارة معاملاتهم بسهولة وأمان".
وأوضح أن "الفرع الجديد يُعد الرابع في إقليم
كردستان
، إلى جانب فرعين في
أربيل
وفرع في
السليمانية
، والفرع رقم 35 ضمن شبكة فروع المصرف المنتشرة في عموم محافظات
العراق
ودولة الإمارات العربية المتحدة".
ولفت المصرف إلى أن "هذه الخطوة تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للمصرف لتعزيز مكانته كمصرف رائد في القطاع المصرفي العراقي والإقليمي، من خلال الجمع بين الحلول المصرفية التقليدية والخدمات الرقمية الحديثة لتقديم قيمة مضافة حقيقية لعملائه".
يذكر أن مصرف التنمية يعد أكبر بنك خاص مملوك وأوسع شبكة مصرفية في العراق، وتأسس عام 2011 لتقديم خدمات مالية شاملة للمواطنين والمقيمين في العراق، بالإضافة إلى المستثمرين الساعين للاستثمار في البلاد. ومنذ ذلك الحين، يحظى بسمعة كبيرة محليًا وإقليميًا ودوليًا.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
مصرف الرشيد يطلق خدمة جديدة تخدم حاملي البطاقة الإلكترونية
12:03 | 2025-09-14
مصرف التنمية الدولي يعلن عن اطلاق أول فرع ذكي بالعراق
08:11 | 2025-08-26
مصرف الرشيد يطلق خدمة جديدة تخص "السلف"
13:11 | 2025-07-20
حادث سير مروع بين عجلة كبيرة (تريلة) ودليفري في بغداد
11:06 | 2025-08-08
مصرف التنمية
دهوك
دولة الإمارات العربية المتحدة.
دولة الإمارات العربية المتحدة
الإمارات العربية المتحدة.
الخدمات المصرفية
إقليم كردستان
السليمانية
المقيمين
كردستان
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
التربية تعلق على اعلان نتائج الدور الثاني للثالث متوسط والسادس الاعدادي
محليات
42.27%
06:37 | 2025-09-20
التربية تعلق على اعلان نتائج الدور الثاني للثالث متوسط والسادس الاعدادي
06:37 | 2025-09-20
"تعطلت احدى الطائرات وقوة امنية رفضت دخولنا".. مكافحة الإرهاب يوضح ما حصل بالطارمية
أمن
23.42%
07:01 | 2025-09-20
"تعطلت احدى الطائرات وقوة امنية رفضت دخولنا".. مكافحة الإرهاب يوضح ما حصل بالطارمية
07:01 | 2025-09-20
موقع أمريكي يكشف: قطر تريد اعتذارا علنيا من إسرائيل
دوليات
18.06%
13:46 | 2025-09-20
موقع أمريكي يكشف: قطر تريد اعتذارا علنيا من إسرائيل
13:46 | 2025-09-20
أمطار متوقعة في العراق غداً
محليات
16.25%
11:43 | 2025-09-20
أمطار متوقعة في العراق غداً
11:43 | 2025-09-20
المزيد
أحدث الحلقات
هنادي وليان
الجفاف المزمن يسبب في إرتفاع هرمون الكورتيزول - هنادي وليان - الحلقة ١ | 2025
15:30 | 2025-09-21
هنادي وليان
الجفاف المزمن يسبب في إرتفاع هرمون الكورتيزول - هنادي وليان - الحلقة ١ | 2025
15:30 | 2025-09-21
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-21
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-21
عشرين
البيت الشيعي حائر في مواصفات رئيس الوزراء المقبل - عشرين م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-20
عشرين
البيت الشيعي حائر في مواصفات رئيس الوزراء المقبل - عشرين م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-20
رحال
رجعنه لأيام أجدادنه - رحال م٦ - الحلقة ١٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-20
رحال
رجعنه لأيام أجدادنه - رحال م٦ - الحلقة ١٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-20
Biotic
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19
Biotic
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19
حصاد السومرية
الغاء التفويض الحربي على العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-19
حصاد السومرية
الغاء التفويض الحربي على العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-19
علناً
ازمة النفط بين بغداد واربيل - علناً م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-18
علناً
ازمة النفط بين بغداد واربيل - علناً م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-18
Celebrity
المخرج العراقي سامر حكمت - Celebrity م٤ - ٢٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-09-18
Celebrity
المخرج العراقي سامر حكمت - Celebrity م٤ - ٢٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-09-18
الأكثر مشاهدة
هنادي وليان
الجفاف المزمن يسبب في إرتفاع هرمون الكورتيزول - هنادي وليان - الحلقة ١ | 2025
15:30 | 2025-09-21
هنادي وليان
الجفاف المزمن يسبب في إرتفاع هرمون الكورتيزول - هنادي وليان - الحلقة ١ | 2025
15:30 | 2025-09-21
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-21
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-21
عشرين
البيت الشيعي حائر في مواصفات رئيس الوزراء المقبل - عشرين م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-20
عشرين
البيت الشيعي حائر في مواصفات رئيس الوزراء المقبل - عشرين م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-20
رحال
رجعنه لأيام أجدادنه - رحال م٦ - الحلقة ١٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-20
رحال
رجعنه لأيام أجدادنه - رحال م٦ - الحلقة ١٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-20
Biotic
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19
Biotic
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19
حصاد السومرية
الغاء التفويض الحربي على العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-19
حصاد السومرية
الغاء التفويض الحربي على العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-19
لقطات
من اين بدأت تسمية "الشروگية"؟ | مايك السومرية
17:00 | 2025-09-18
لقطات
من اين بدأت تسمية "الشروگية"؟ | مايك السومرية
17:00 | 2025-09-18
علناً
ازمة النفط بين بغداد واربيل - علناً م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-18
علناً
ازمة النفط بين بغداد واربيل - علناً م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-18
اخترنا لك
مخاطر "الفيتو الأميركي" على منع العراق من استيراد الغاز التركمانستاني
13:23 | 2025-09-21
الرافدين يطلق الدفعة السابعة عشرة من مبادرة الريادة والتميز
09:48 | 2025-09-21
انخفاض جديد بأسعار الدولار مقابل الدينار في العراق
03:39 | 2025-09-21
وجه آخر لاستئناف تصدير نفط كردستان.. بغداد تنتظر خسارة مليوني دولار يوميًا
02:05 | 2025-09-21
اين وصلت التحقيقات بشأن قضية "اوميد" الخاصة بخلط وتهريب النفط العراقي؟
12:51 | 2025-09-20
انخفاض أسعار الذهب في العراق اليوم
05:53 | 2025-09-20
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.