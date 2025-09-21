مصرف التنمية يفتتح فرعه الجديد في دهوك: يقدم خدمات كبيرة

وقال المدير المفوض للمصرف سعد فائق إن "افتتاح فرعنا الجديد في يأتي ضمن رؤيتنا لتعزيز الانتشار الجغرافي وتوفير خدمات مصرفية عالية الجودة لأوسع شريحة من عملائنا".وأضاف "نحن ملتزمون بتقديم حلول مالية مبتكرة وموثوقة تدعم طموحات الأفراد والشركات، وتواكب التطورات العالمية، بما يعزز من دورنا في دعم النمو الاقتصادي في والعراق ككل."وأشار بيان لمصرف التنمية، إلى أن "الفرع الجديد يقع في شارع قرب مدرسة وه‌رار، حيث يشكّل قيمة مضافة لشبكة فروع المصرف الممتدة، ويوفّر لعملائه في المحافظة مجموعة متكاملة من ، تشمل فتح الحسابات والودائع، إصدار البطاقات المصرفية، خدمات التحويل المالي، القروض، بالإضافة إلى الخدمات الرقمية المتطورة التي تمكّن العملاء من إدارة معاملاتهم بسهولة وأمان".وأوضح أن "الفرع الجديد يُعد الرابع في إقليم ، إلى جانب فرعين في وفرع في ، والفرع رقم 35 ضمن شبكة فروع المصرف المنتشرة في عموم محافظات ودولة الإمارات العربية المتحدة".ولفت المصرف إلى أن "هذه الخطوة تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للمصرف لتعزيز مكانته كمصرف رائد في القطاع المصرفي العراقي والإقليمي، من خلال الجمع بين الحلول المصرفية التقليدية والخدمات الرقمية الحديثة لتقديم قيمة مضافة حقيقية لعملائه".يذكر أن مصرف التنمية يعد أكبر بنك خاص مملوك وأوسع شبكة مصرفية في العراق، وتأسس عام 2011 لتقديم خدمات مالية شاملة للمواطنين والمقيمين في العراق، بالإضافة إلى المستثمرين الساعين للاستثمار في البلاد. ومنذ ذلك الحين، يحظى بسمعة كبيرة محليًا وإقليميًا ودوليًا.