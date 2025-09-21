الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
مخاطر "الفيتو الأميركي" على منع العراق من استيراد الغاز التركمانستاني
اقتصاد
2025-09-21 | 13:23
السومرية نيوز
– اقتصادي
ذكر المختص في
الشؤون الاقتصادية
والنفطية عباس الشطري، عن مخاطر "الفيتو الأميركي" على اتفاق
العراق
لاستيراد الغاز من
تركمانستان
.
وقال الشطري في تصريح صحفي تابعته
السومرية نيوز
، إن "الاعتراضات الأميركية على الاتفاق العراقي المتعلق باستيراد الغاز من
تركمانستان
عبر الأراضي الإيرانية شكلت عائقاً كبيراً أمام
بغداد
، وأدّت عملياً إلى إفشال هذا المسار الذي كان من شأنه أن يوفر مورداً مهماً لتشغيل محطات الكهرباء"، موضحاً أن "هذه التطورات تعكس تعقيدات المشهد الجيوسياسي، حيث أن أي اتفاق يرتبط بمرور الغاز عبر
إيران
يواجه حساسية سياسية وضغوطاً خارجية مباشرة".
واضاف "بالنسبة للعراق، فأن هذا الموقف يضع الحكومة أمام مأزق حقيقي، فالحاجة إلى الغاز المستورد لتشغيل منظومة الكهرباء تبقى ملحة في ظل محدودية الإنتاج المحلي وعدم قدرة الحقول العراقية على سد كامل الاستهلاك"، موضحا أن "
العراق
الآن أمام خيارات صعبة، إما الاستمرار في الاعتماد على الاستثناءات الأميركية لاستيراد الغاز الإيراني، (وهو خيار محفوف بالمخاطر السياسية)، أو البحث عن مصادر بديلة عبر دول الجوار مثل
قطر
أو عبر استثمارات طويلة الأمد في تطوير الغاز المصاحب والحر محلياً".
وأكد ان "الحلول البديلة ليست سهلة أو سريعة، فالمشاريع المحلية لتطوير الغاز تحتاج إلى سنوات وجهود استثمارية ضخمة، في حين أن أي اتفاقات جديدة مع دول أخرى قد تصطدم بكلف مرتفعة أو تحديات لوجستية، لذلك يبقى العراق حالياً في وضع معقد، يتطلب موازنة دقيقة بين الضغوط الخارجية والاحتياجات الداخلية، مع ضرورة تسريع الخطوات الجدية في ملف الاستثمار بالغاز الوطني لتقليل الاعتماد على الخارج".
مرحلة واحدة تفصل العراق عن دخول الغاز التركمانستاني حيز التنفيذ
08:35 | 2025-07-18
08:35 | 2025-07-18
العراق يشدد إجراءاته لمواجهة "الحمى القلاعية": حظر استيراد الحيوانات من تركيا
05:16 | 2025-07-30
05:16 | 2025-07-30
"السيادة المالية": لماذا لم يتحرر العراق مالياً من قبضة الاحتياطي الفدرالي الأميركي؟
03:52 | 2025-07-16
03:52 | 2025-07-16
منع استيراد الدجاج ينعش الإنتاج المحلي.. فيديو
15:47 | 2025-09-16
15:47 | 2025-09-16
