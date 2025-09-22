التوترات ترفع أسعار النفط رغم زيادة الامدادات

وارتفعت العقود الآجلة لخام " " بنسبة 0.54% إلى 67.07 دولار للبرميل، في حين بلغ عقد خام "غرب الوسيط" الأمريكي لشهر أكتوبر المقبل 63.02 دولار للبرميل بارتفاع نسبته 0.54%.وينتهي عقد أكتوبر للخام الأمريكي اليوم الاثنين، وحقق عقد الأكثر نشاطا مكاسب نسبتها 0.58% ووصل إلى 62.76 دولار للبرميل، بحسب رويترز.وانخفضت أسعار الخامين بأكثر من 1% يوم الجمعة الماضي لتسجل انخفاضا طفيفا الأسبوع الماضي، حيث تفوقت المخاوف بشأن زيادة الإمدادات، وتراجع الطلب على التوقعات بأن أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام من جانب مجلس الأمريكي من شأنه أن يحفز المزيد من الاستهلاك.