لـ3 أسباب.. السفن العالمية تلجأ لموانئ الامارات للتزود بالوقود بدلا من الموانئ العراقية

وبحسب موقع اس بي غلوبال، فإن "التزوّد بوقود السفن في شهد حالة من الاستقرار في الطلب خلال الشهر الماضي، خاصة في موانيء جنوب البلاد، ويرجع ذلك إلى صادرات خام القوية، وزيادة الطلب على سفن الحاويات، واستقر نشاط الوقود البحري في ميناء أم القصر".وأضاف ان "متوسط الطلب على الوقود البحري خلال الشهر الماضي تراوح بين 25 و30 ألف طن، مدفوعًا ببعض الضغوط التشغيلية مثل سحب الإمدادات القوي لتشغيل محطات توليد الكهرباء في وخور ".وأشار الى ان "درجات الحرارة المرتفعة والعواصف، واعتبارات السلامة فيما يتعلق بمزج أنواع الوقود، زادت من حجم الضغوط التشغيلية في موانيء جنوب البلاد، وتسبّبت هذه الضغوط في عدم اعتماد مالكي السفن على إمدادات الوقود البحري في البصرة بصورة كاملة، وتفضيل التزوّد من ميناء الإماراتي".وتُشير التوقعات إلى احتمال تراجع حدة الضغط في الطلب على الوقود لصالح قطاع الكهرباء، مع انضمام وحدة لتخزين الغاز المسال إلى مرافق ميناء ، التي ستغذّي قطاع الكهرباء بدلًا من الاعتماد على الوقود السائل للسفن.