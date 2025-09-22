البنك المركزي يتوقع إنهاء التعامل النقدي في العراق منتصف 2026

وقال مدير الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية في البنك، الدكتور موسى، إن "البنك المركزي وفي إطار التشريعات والضوابط وبإشراف مباشر من والمتخصصين في الوزارات الأخرى، حقق تقدماً في مجال الدفع الإلكتروني"، مشيراً إلى أن "تريليونات من الدنانير دفعت إلكترونياً، فضلاً عن عدم التعامل النقدي في دوائر بشكل تام".ووصف موسى، هذه المؤشرات بالـ"ممتازة"، طامحاً لتعميم التجربة على جميع وزارات الدولة، مبيناً "وجود أكثر من مبادرة لتحفيز مؤسسات الدولة الأخرى على الدخول في إطار الدفع الرقمي الإلكتروني".وتوقع، أن "يودع التعامل النقدي بشكل تام في مؤسسات الدولة وباقي المرافق في تموز من العام المقبل بالجهود والإشراف المباشر من الحكومة والجهة القطاعية المتمثلة بالبنك المركزي".من جانبه، قال رئيس "مؤسسة أصول للتطوير الاقتصادي والتنمية المستدامة" : إن "هناك استمرارا بإصلاحات السياستين المالية والنقدية وخطوط الإصلاح المصرفي، فضلاً عن الإصلاح الجمركي والتعاملات الضريبية وتعاملاتهما".وأضاف ، أنه "لا يمكن أن تنتهي هذه الإصلاحات بوقت قصير لتنهي التعاملات النقدية بهذه السرعة، إذ تحتاج إلى مسائل تشريعية وإعادة تنظيم بعض الإجراءات المعينة والكثير من التفاصيل الأخرى"، وأكد "الحاجة لعمل متواصل يخفف التعامل النقدي خلال المرحلة المقبلة".