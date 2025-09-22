الصفحة الرئيسية
التالي
الهيبة الرد
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
ألمانيا ترسل طائرات مقاتلة لاعتراض طائرة روسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-541430-638941274427314053.jpg
الأول في العراق.. السوداني يطلق العمل التنفيذي بمشروع مصنع الحبيبات البلاستيكية في بابل
اقتصاد
2025-09-22 | 04:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
243 شوهد
السومرية نيوز
– اقتصاد
أعلن رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
، اليوم الاثنين، إطلاق العمل التنفيذي بمشروع مصنع الحبيبات البلاستيكية في
محافظة بابل
.
وقال مكتب
رئاسة الوزراء
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إن "رئيس
مجلس الوزراء
أطلق اليوم العمل التنفيذي في مشروع مصنع الحبيبات البلاستيكية بطاقة 960 طن يومياً".
وأضاف المكتب، أن "المشروع يعتبر أحد مشاريع القطاع الخاص بمحافظة
بابل
والأول من نوعه في
العراق
".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
بابل
الصناعات
البلاستيكية
مصنع الحبيبات
السوداني
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني
السومرية نيوز
رئاسة الوزراء
شياع السوداني
مجلس الوزراء
محافظة بابل
سومرية نيوز
