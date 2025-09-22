الأول في العراق.. السوداني يطلق العمل التنفيذي بمشروع مصنع الحبيبات البلاستيكية في بابل

وقال مكتب في بيان ورد لـ ، إن "رئيس أطلق اليوم العمل التنفيذي في مشروع مصنع الحبيبات البلاستيكية بطاقة 960 طن يومياً".وأضاف المكتب، أن "المشروع يعتبر أحد مشاريع القطاع الخاص بمحافظة والأول من نوعه في ".