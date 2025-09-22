السوداني من بابل: صوت المكائن والمصانع يجب أن يبقى الأعلى في العراق

وقال في كلمة له خلال حفل إعلان عاصمة الصناعة العراقية، "تتواجد اليوم مدن صناعية صغيرة للقطاع الخاص في ، وهي مؤشر لحركة اقتصادية ناجحة، وتبين مؤشراتنا أن مواد السكر وزيت الطعام والأسمدة الفوسفاتية وحديد التسليح وسماد اليوريا، وعدد كبير من الأدوية، والاسمنت، ومنتجات كيمياوية مختلفة، وصلت الى مستوى تغطية الاستهلاك المحلي".وأضاف السوداني، أن "54 مصنعاً عراقيا بدأ بالتصدير الفعلي لمنتجاته الى الأسواق الإقليمية والدولية، والصناعة تعني توفير فرص عمل للشباب، وندعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر (ريادة) أو قروض ".وتابع ، أن "الإجازات الاستثمارية لما يفوق مليون وحدة سكنية، تفرض الاحتياج الكبير لمصانع المواد الإنشائية، وأطلقنا الاتجاه العام لرؤية 2050، ومحورها خلق اقتصاد متنوع والابتعاد عن أحادية الريع".وأكد رئيس الوزراء على "البدء بتطبيق رؤيتنا منذ بداية عمل الحكومة، واليوم نحن أمام أحد نتائجها، والمؤشرات المهمة التي تشجعنا بهذه الرؤية، هي ارتفاع الإيرادات غير النفطية الى (14%)، بعد ان كانت (7%) قبل سنوات، ونحن استهدفنا الوصول الى (20%).".وأشار رئيس الوزراء الى ان "توجيهاتنا للمحافظين بالاهتمام المتزايد بالصناعة، رغم أهمية الجانب الخدمي، ولكل محافظة امتيازات مهمة يجب أن تستثمر"، مشددا بالقول "صوت المكائن والمصانع يبقى هو أعلى الأصوات".