الرافدين يرفع الدفعة الثامنة عشرة من مبادرة الريادة والتميز

وقال المصرف في بيان ورد لـ ، انه "تم رفع الدفعة الثامنة عشرة من مبادرة الريادة والتميز لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبمبلغ إجمالي قدره مليار دينار عراقي وبعدد 75 قيداً".وأضاف ان "هذه الدفعة تأتي استمراراً للجهود الرامية إلى تمويل روّاد الأعمال والشباب ضمن ، مؤكداً أن عدد القيود الممولة بلغ 2347 قيداً والقيمة الكلية للمبالغ الممنوحة لغاية الآن بلغت 30.941.000.000 عراقي".