اتفاق بغداد-أربيل يكبد أسعار النفط العالمية خسائر اضافية

وتراجعت 42 سنتا أو 0.63 بالمئة إلى 66.15 دولار للبرميل، وانخفض سعر خام غرب الوسيط الأمريكي 36 سنتا أو 0.58 بالمئة إلى 61.92دولار للبرميل، وسجل كلا العقدين خسائر على مدى خمس جلسات متتالية، بانخفاض نسبته أربعة بالمئة.وقالت آنه فام، كبيرة المحللين في مجموعة بورصات "لا يزال القلق بشأن فائض المعروض هو السائد، بينما لا تزال توقعات الطلب غير مؤكدة مع اقتراب نهاية العام. وضغطت إعادة تشغيل خط أنابيب إقليم على الأسعار أيضا".وقال مسؤولان نفطيان لرويترز إن حكومتي والإقليم في توصلتا إلى اتفاق مع شركات النفط لاستئناف صادرات النفط الخام عبر ، وسيسمح هذا الاتفاق باستئناف صادرات تقارب 230 ألف برميل يوميا من العراق، والتي كانت متوقفة منذ مارس آذار 2023.