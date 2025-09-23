يمتلك 160 طنا احتياطي.. كم ربح العراق من قفزات أسعار الذهب؟

ووصلت أسعار الذهب اليوم الى مستويات قياسية خلال التداولات الاسيوية نتيجة ارتفاع الطلب عليه، وارتفع الذهب الفوري إلى مستوى قياسي بلغ 3,759 دولار للأونصة، بينما وصلت عقود الذهب الآجلة إلى ذروة عند 3,794 دولار للأونصة.ومن المعروف ان لديه احتياطات كبيرة من الذهب كاحتياطي اجنبي يتجاوز الـ160 طنا، وفقا لذلك فهذا يعني ان العراق حقق أرباحا جيدة من .في حال احتساب الأسعار مقارنة ببداية العام الحالي، فكان سعر الاونصة يبلغ 2600 دولار للاونصة، بينما يبلغ سعر الاونصة حاليا اكثر من 3700 دولار، أي ان فارق الربح يبلغ 1100 دولار على كل اونصة.وبينما يبلغ الطن 33 اونصة، فهذا يعني ان قيمة الربح على كل طن تبلغ 36 الف دولار، ولأن العراق يمتلك اكثر من 160 طنا من الذهب، فهذا يعني ان العراق ربح حوالي 6 ملايين دولار نتيجة ارتفاع الذهب منذ بداية العام الحالي وحتى الان، واذا ما قيست قيمة الربح على أساس أسعار الذهب في الوقت الذي بدأ العراق يشتري به ويرفع احتياطيه في السنوات الماضية وبشكل تدريجي عندما كانت الأسعار اقل، فقيمة الربح ستتجاوز هذا الرقم.