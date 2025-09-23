تركيا تتسلم ابلاغا من العراق: النفط سيصل لميناء جيهان قريبا

ونقلت الوكالة عن مسؤول تركي قوله، إن " أبلغنا باستئناف تصدير النفط خلال الأيام المقبلة"، مشيرا الى ان "بلاده لن تضع أي عراقيل أمام تدفق النفط بمجرد توصل الأطراف العراقية لاتفاق".يأتي ذلك، بعد تقارير ومصادر تحدثت عن توصل العراقية ووزارة والشركات الأجنبية العاملة في الإقليم، الى اتفاق ثلاثي لاستئناف تصدير نفط بحوالي 230 الف برميل يوميًا، عبر ميناء جيهان التركي بعد عامين ونصف العام من التوقف، فيما ينتظر استئناف التصدير مصادقة خلال جلسة اليوم الثلاثاء على الاتفاق الموقع.