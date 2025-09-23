بعد سلسلة تراجعات.. الدولار يعود للارتفاع في البورصة العراقية

سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، مساء اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً طفيفاً في أسواق وأربيل، بالتزامن مع إغلاق البورصة.



سعر البيع: 142500 دينار مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 140500 دينار مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 140900 دينار لكل 100 دولار

