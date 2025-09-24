عالميا.. انخفاض المخزونات الأمريكية يرفع أسعار النفط

وصعدت 27 سنتا إلى 67.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:05 بتوقيت .وزادت كذلك العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأمريكي 28 سنتا إلى 63.69 دولار.وارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من دولار للبرميل أمس الثلاثاء، مع تعثر اتفاق استئناف الصادرات من إقليم ، مما أوقف شحنات النفط عبر خط الأنابيب من الإقليم إلى ، على الرغم من الآمال في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الجمود، إذ طلب منتجان رئيسيان ضمانات لسداد الديون.وسيُستأنف بموجب الاتفاق بين العراقية وحكومة وشركات النفط صادرات الخام التي تقارب 230 ألف برميل يوميا. وقد توقفت تدفقات خطوط الأنابيب منذ مارس/آذار 2023وفي وقت لاحق من اليوم، أظهرت بيانات أن مخزونات النفط الخام والبنزين في انخفضت، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير الأسبوع الماضي.وقالت مصادر إن البيانات أظهرت انخفاض مخزونات النفط الخام 3.82 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 سبتمبر/أيلول وتراجع مخزونات البنزين 1.05 مليون برميل وارتفاع مخزونات نواتج التقطير 518 ألف برميل.ومن المقرر صدور بيانات الطاقة الرسمية للحكومة الأمريكية اليوم الأربعاء، والتي من المتوقع أن تظهر ارتفاعا في مخزونات النفط الخام والبنزين، وانخفاضا محتملا في مخزونات نواتج التقطير.وهناك مؤشرات أخرى على تقلص الإمدادات، إذ أفادت رويترز بأن شركة الأمريكية النفطية الكبرى لن تتمكن من تصدير سوى نصف إنتاجها اليومي من الخام، والبالغ 240 ألف برميل، بالتعاون مع شركائها في فنزويلا.وفي يوليو/تموز، حصلت الشركة على ترخيص جديد للعمل في فنزويلا، لكن القواعد الجديدة ستعني وصول كميات أقل من النفط الخام الثقيل عالي الكبريت، المنتج في فنزويلا، إلى الولايات المتحدة.