ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم

وشهدت أسعار الذهب العراقي عيار 21 بين 710 و705 ألف دينار للمثقال الواحد.اما أسعار الذهب الخليجي في محال الصاغة فقدت تراوحت بين 740 و750، فيما سجلت أسعار العراقي 710 و720 ألف دينار للمثقال الواحد.وتواصل أسعار الذهب العالمية ارتفاعها القياسي، في ظل تزايد ثقة المستثمرين في إقدام الفدرالي الأميركي على خفض الفائدة في سبتمبر أيلول.